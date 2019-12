Um die Vielfalt im Sport in Sachsen-Anhalt ist mir nicht bange. Ich bin beeindruckt von den jungen Sportlerinnen und Sportlern, die die nicht nur ehrgeizig sind, sondern auch klare Ziele vor Augen haben. Die Einblicke regen mich aber auch zum Nachdenken an. Wie kann es uns gelingen auch in Zukunft Spitzenleistungen Made in Sachsen-Anhalt zu erbringen - gerade in den olympischen Kernsportarten Kanu, Rudern, Schwimmen und Leichtathletik. Das ist sicher eine Herausforderung. Aber solche jungen Talente wie die, die wir jetzt gesehen haben, geben Hoffnung. So wie sich die zwölf in ihrem Sport engagieren, sind alle zwölf auf alle Fälle schon Gewinner.

Silke Renk-Lange, Präsidentin des Landessportbundes