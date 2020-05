Appell an Profisportler Bitte seid mehr als nur Athleten!

Die Kunst ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden – in der Karriere und in der Saison. Wann der ist, weiß jeder nur für sich selbst. Wohl eher als gestandener Sportler denn als ambitioniertes Talent. Möglichkeiten in einer Saison gibt es genug: bei Fußballprofis die Sommerpause zum Beispiel. Haltung zeigen statt Strand-Fotos auf Instagram posten! Wobei: Im Grunde bleibt Zeit für beides. Es könnte so einfach sein.