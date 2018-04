Wolfgang Mohtsch ist seit den 1960ern FCM-Fan. Ein Aufstieg heute wäre für ihn die Krönung. Bildrechte: MDR/Daniel George

Wolfgang Mohtsch ist seit den 1960er Jahren FCM-Fan. Er stand früher in Block U, hielt dem Klub auch in den schweren Zeiten die Treue.



Für ihn ist kein Weg zu weit: Auch bei den Auswärtsspielen in Unterhaching und zuletzt Wiesbaden war er dabei. Ob es der Club heute packt? "Was denn sonst? Wir schaffen das! Gar keine Diskussion!"



Der Clubfan feiert in drei Wochen, einen Tag vor dem letzten Saisonspiel, seinen 70. Geburtstag – der Aufstieg seines Herzensvereins wäre das größte Geschenk. Nach dem morgendlichen Kaffetrinken mit seinen Fankumpels am Neustädter See geht es für ihn nach Hause. "Es gibt Kartoffelbrei mit Gehacktesstippe." Und dann radelt er weiter ins Stadion.



"Ich bin schon so lange dabei", sagt er und kämpft unter seiner Sonnenbrille mit den Tränen. "Das wäre heute die Krönung."