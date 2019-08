Niederlage gegen Freiburg Warum das Aus im DFB-Pokal den FCM zusammenschweißt

Christian Streich, der Gästetrainer, fand nochmal ganz eigene Worte, um die Vorstellung des Magdeburger Anhangs zu loben: "Ich wusste ja, dass es hier laut ist. Aber mir war nicht bewusst, dass es so laut ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir Ohrstöpsel mitgebracht. Das ist Wahnsinn. Ich höre kaum noch was." Er sei mit dem SC Freiburg ja schon in vielen Bundesliga-Stadien unterwegs gewesen, aber: "Ich war selten in einem Stadion, in dem es so laut war. "