"Ihr habt keine Wahl" Warum das Derby gegen den FCM für den HFC so wichtig ist

Tatsächlich waren die Platzverhältnisse katastrophal. Kommentar Rico Schmitt: "Klar war es schwierig, aber nicht irregulär. Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die die Bedingungen mit mehr Glaube und Überzeugung angenommen hat. Die Jungs haben sich für ihren großen körperlichen und mentalen Einsatz belohnt."

Und dann richteten sich die Blicke auch schon auf das Derby am Mittwochabend (Beginn: 20:30 Uhr, live im MDR FERNSEHEN) gegen den 1. FC Magdeburg. Eine Partie, dessen Bedeutung größer kaum sein könnte für den HFC, für seine Fanseelen und die Kassen des klammen Vereins.

Gjasula: "Brauchen uns nicht verstecken"

"Wir haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Da brauchen wir uns vor Magdeburg nicht verstecken", sagte Siegtorschütze Klaus Gjasula. "Durch unsere letzten Leistungen ist unser Selbstvertrauen auch wieder größer und dementsprechend wollen wir auch an die Sache rangehen." Auch Rico Schmitt verwies auf den Kopf: "Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und das Stadion möglichst ausverkauft sein wird. Dass es einen richtigen Pokalrahmen gibt." Eine kühne Hoffnung bei einer Zuschauerzahl von 4.307 gegen Lotte, der schlechtesten in der Drittligahistorie des Klubs. Zumal der Großteil der FCM-Fanszene die Partie im Erdgas Sportpark nicht besuchen wird. Schmitt meinte trotzdem: "Wir können uns jetzt ein Stück weit freuen auf dieses Match." Weil der ganz große Erfolgsdruck in der Liga erst einmal verschwunden ist.

Rico Schmitt (Mitte) gibt Abwehrspieler Stefan Kleineheismann Anweisungen. Bildrechte: IMAGO Wir haben im letzten Jahr bitter erfahren müssen, wie sehr das dem HFC wirtschaftlich wehtut, die Qualifikation für den DFB-Pokal zu verpassen. HFC-Trainer Rico Schmitt

In den Partien gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf hat der HFC seine Drittligatauglichkeit bewiesen – doch jetzt wartet ein anderes Kaliber. "Magdeburg ist vorne dran, spielt eine gute Runde", sagt Rico Schmitt vor dem vorweggenommenen Finale. "Aber wir wollen es ihnen schwer machen. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen ins Halbfinale. Wir wollen in den DFB-Pokal. Für den HFC ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben im letzten Jahr ja bitter erfahren müssen, wie sehr das wirtschaftlich wehtut, die Qualifikation für den DFB-Pokal zu verpassen."

Die Finanzkrise des Klubs, die mittlerweile überstanden ist, rührte zum Teil auch aus den fehlenden Mehreinnahmen aus dem bundesweiten Pokalwettbewerb. Eine Prämie in Höhe von 155.000 Euro erhielten die Klubs in dieser Saison allein in Runde eins. Der HFC war nicht dabei, weil er im Landespokalhalbfinale der vergangenen Spielzeit mit 1:3 gegen den FCM verlor – und zwar vor heimischem Publikum.

FCM-Trainer Härtel beobachtet HFC-Heimsieg

Die HFC-Fans haben in den vergangenen Monaten wiederkehrende Negativschlagzeilen hinnehmen müssen. Sie haben alles getan für die Rettung ihres Vereins – und wurden mit den Ergebnissen der vergangenen zwei Wochen nun endlich einmal wieder sportlich belohnt. In den vergangenen Jahren zog sich ein Großteil von ihnen das Selbstwertgefühl als HFC-Anhänger auch immer über die Ergebnisse gegen den Konkurrenten aus Magdeburg. Ein Sieg am Mittwochabend wäre für sie so wertvoll.

Landespokal: Das sind die Halbfinalpartien Die Halbfinalpartien im Landespokal stehen bereits fest. In der ersten Paarung trifft der Verbandsligatabellenführer Blau-Weiß Zorbau auf den Oberligisten Lok Stendal. Verbandligist BSV Halle-Ammendorf trifft im zweiten Halbfinale auf den Sieger des Spiels zwischen HFC und FCM. Der Landespokalgewinner qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal. Gleiches gilt für den unterlegenen Finalisten, wenn der Pokalsieger in der dritten Liga am Saisonende einen der ersten vier Plätze belegt.

Die jüngsten Ergebnisse geben Grund zur Hoffnung für den HFC. Wenngleich der FCM nach der Absage seines Auswärtsspiels bei Carl Zeiss Jena ausgeruht in die Partie geht. FCM-Trainer Jens Härtel saß am Freitagabend auf der Tribüne des Erdgas Sportparks. Sein Gegenüber Rico Schmitt meinte: "Das Pokalspiel ist ein großes Highlight. Das gilt es in den nächsten Tagen akribisch vorzubereiten."

Und der Platz? "Ich hoffe, dass die Bedingungen besser werden", meinte Schmitt, aber: "Final geht es um die Einstellung zur Sache." Und die stimmte beim HFC gegen Lotte in jedem Fall.

