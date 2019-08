Das 5:1 gegen den TSV 1860 war der erste Heimsieg dieser Saison – und überhaupt erst der dritte in diesem Kalenderjahr. Das konnte ja gar nicht wahr sein, "wenn du vor so einem Publikum in so einem Stadion, in dem so eine Atmosphäre herrscht, spielst", wie FCM-Trainer Stefan Krämer am Sonnabend anmerkte. "Wir wollten das jetzt unbedingt brechen, denn wenn wir das, was wir uns vorgenommen haben, in dieser Saison erreichen wollen, müssen wir hier punkten. Deswegen war es wichtig, dass wir jetzt zuhause ein Ausrufezeichen setzen."