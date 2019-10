Erstklassig – die Kolumne über den Syntainics MBC Warum der Marketing-Coup des MBC mit Charlie Sheen fragwürdig ist

Charlie Sheen auf der Video-Wand der Stadthalle Weißenfels! Darüber staunten die Zuschauer am Sonntagnachmittag am Rande des Heimspiels gegen Bamberg. Der 54 Jahre alte Serienstar aus "Two and a Half Men" machte in einem 50-sekündigen Clip Werbung für das Spiel am 24. November gegen den Deutschen Meister Bayern München. Auch in den sozialen Netzwerken sorgte die prominente Grußbotschaft für Begeisterung und Verwunderung.