Ex-HFC-Publikumsliebling Warum es sich so falsch anfühlt, dass Sören Bertram zum FCM geht

Du bist die ganze Zeit ein bisschen HFC geblieben. So richtig glücklich – so scheint es – warst Du weder in Aue noch in Darmstadt. Und nun in der Transferzeit wurde in Halle mal wieder gehofft, dass Du nun zurückkehrst. Bei einer Spendensammlung wäre sicher Dein volles Gehalt zusammengekommen und in der Offensive wäre ja auch im Kader noch genau ein Platz frei. Nun kommt es anders. Jetzt kommst Du zwar wieder nach Sachsen-Anhalt, aber leider zum falschen Verein.