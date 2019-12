Heimpleite gegen Ingolstadt Warum solche Rückschläge zum Weg des FCM gehören

Mit 26 Punkten aus 18 Partien belegt der FCM in der Tabelle den sechsten Platz. Fünf Punkte beträgt der Rückstand zum dritten Rang und damit zur Aufstiegsrelegation. Die Pleite gegen Ingolstadt, den neuen Zweiten im Ligavergleich, war ein Rückschlag – doch sie wirft den 1. FC Magdeburg nach zuletzt zwei Siegen in Folge keineswegs um.

Der FCM will innerhalb der nächsten drei Jahre zurück in die zweite Bundesliga. Das ist seit dem Zweitliga-Abstieg im vergangenen Sommer das erklärte Ziel. "Umso eher uns das gelingt, desto besser ist es", stellte FCM-Manager Mario Kallnik im Podcast " Neues vom Krügel-Platz " von MDR SACHSEN-ANHALT kürzlich klar. "Dieser Weg dahin kann uns stark machen auf der deutschen Fußballlandkarte." Denn: "Wir müssen uns so aufstellen, dass wir konkurrenzfähig sind, wenn wir wieder in die zweite Bundesliga aufsteigen. Wenn wir dahin zurückkehren, werden wir anders auftreten als in der vergangenen Saison – und wir werden die Klasse halten."

Doch bis dahin muss sich der FCM eben noch entwickeln – und lernen. Zum Beispiel aus solchen Partien wie der gegen Ingolstadt. Noch 2017 spielten die Gäste in der ersten Bundesliga. Nach zwei Abstiegen in Folge wollen sie nun mit aller Macht zurück in Liga zwei. Was auch das Ziel zahlreicher anderer Drittligisten ist: Duisburg, Braunschweig oder Uerdingen zum Beispiel. "Es gibt viel mehr Vereine in der Liga, die aufsteigen wollen, die das als erklärtes Ziel ausgegeben haben, als noch vor zwei Jahren", so Manager Kallnik.