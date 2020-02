Erstklassig – die Kolumne Warum Silvano Poropat den Syntainics MBC wieder retten wird

Der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) belegt in der Bundesliga aktuell den letzten Tabellenplatz. Dabei hat der Klub aus Weißenfels genau so viele Siege auf dem Konto wie Bonn und Hamburg. 13 Partien bleiben noch. Eine Mannschaft steigt am Saisonende ab. Für den Syntainics MBC geht es am 7. März mit dem Heimspiel gegen Braunschweig in der Bundesliga weiter. Am kommenden Montag reist das Team zunächst für eine Woche ins Trainingslager nach Slowenien.