FCM-Profi Bertram: "Einfach den Hintern aufreißen"

Doch bei aller Enttäuschung über den verpassten Sieg: Es gab Aspekte des Spiels, die Hoffnung machen. Denn im Gegensatz zur Vorwoche stimmte die Einstellung der Profis wieder. Sie gingen engagiert in die Zweikämpfe, steckten auch nach dem Rückstand in der 41. Spielminute nicht auf. So gelang eine Viertelstunde vor Schluss durch ein Elfmetertor von Jürgen Gjasula noch der Ausgleich. Der FCM kämpfte, spielte auf Sieg. "Das ist aber auch das Mindeste, das wir machen konnten, und das haben wir gemacht: Leidenschaft gezeigt", stellte Linksverteidiger Timo Perthel klar.

Nur drei Punkte trennen den FCM noch vom ersten Abstiegsplatz. Ist bei allen Spielern angekommen, wie ernst die Lage ist? Die Aussagen nach und das Auftreten während der Partie gegen Chemnitz lassen das zumindest hoffen. So sagte Torschütze Gjasula beispielsweise: "Wir sind uns dessen bewusst, um wie viel es hier geht. Es geht hier auch um Arbeitsplätze." Ein Abstieg in die Regionalliga würde den Klub schließlich auch infrastrukturell weit zurückwerfen – und wirtschaftliche Konsequenzen haben.

Deshalb sagte Sören Bertram auch: "So blöd es klingt, aber: Jeder Punkt zählt." Im Kampf um den Klassenerhalt. Um nichts Anderes geht es derzeit. Das wurde gegen Chemnitz erneut deutlich. "Natürlich hatten wir uns mehr vorgenommen, natürlich ist uns das Unentschieden zu wenig. Klar, die Verunsicherung wird größer. Aber wir müssen uns jetzt einfach den Hintern aufreißen, so, wie wir es heute gemacht haben, und uns die Erfolgserlebnisse hart erarbeiten."

Die FCM-Fans standen gegen Chemnitz hinter ihrer Mannschaft. Bildrechte: imago images/Picture Point

FCM-Trainer Wollitz: "Auch für mich enttäuschend"

Nur durch Siege kommt das Selbsvertrauen zurück. Da sind sie sich einig beim FCM. Denn abgesehen davon haben sie schon viel probiert. In dieser Woche gab es einen gemeinsamen Grillabend im Stadion, organisiert von Zeugwart Heiko Horner. Das Team arbeitet am Teamgeist.

Doch wie will Trainer Wollitz seinen Spielern das Selbstbewusstsein, die Leichtigkeit zurückgeben? "Wir werden das intern analysieren und dann dementsprechend reagieren, was die Trainingsinhalte und was die Aufstellung betrifft", sagte Wollitz danach gefragt. Konkreter wurde der Trainer nicht. Er versprach allerdings: "Wir werden Lösungen finden."

Angst macht den Anhängern besonders die teils erschreckende Harmlosigkeit des FCM im Angriff. Magdeburg erspielte sich auch gegen Chemnitz kaum Torchancen – und vergab die wenigen Möglichkeiten kläglich. "Meine Mannschaften haben sich in jedem Fußballspiel, das ich begleiten durfte, sehr viele Torchancen erspielt, offensiv immer mit das Beste geboten, was man bieten kann und viel Leidenschaft", sagte Wollitz. "Leidenschaft habe ich heute gesehen. Wille auch. Aber diese Kreativität, diese Struktur sich Torchancen zu erspielen, das ist bei uns einfach zu wenig. Da haben wir viel zu verbessern und zu korrigieren. Dafür bin ich verantwortlich und dafür werde ich Sachen verändern."

Was nach zwei Punkten aus vier Partien unter seiner Regie auch dringend notwendig erscheint. Diese Bilanz "ist auch für mich persönlich enttäuschend", sagte Wollitz. Und: "Ich gehe da sehr selbstkritisch mit um."

Auch FCM-Kapitän Christian Beck blieb offensiv einmal mehr blass. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Mehr Gelassenheit, Ruhe und Überzeugung benötige seine Mannschaft, erklärte der Cheftrainer – und übte dann noch Kritik an den Unparteiischen: Dem Führungstreffer der Chemnitzer wäre eine Abseitsposition vorausgegangen. "Wir haben das vor dem Gegentor auch nicht gut verteidigt, da müssen wir selbstkritisch sein", sagte Wollitz. "Aber er steht einen halben Meter im Abseits, das ist mir einfach zu viel." Außerdem seien dem FCM zwei Elfmeter nach Foulspiel an Sören Bertram und später an Anthony Roczen verwährt geblieben.

Punkte, über die diskutiert werden kann, werden muss, sicher. Nur fraglich ist, ob die Opferrolle, ob das Lamentieren bei Schiedsrichterentscheidungen vor allem auf dem Platz, wie es gegen Chemnitz immer wieder zu sehen war, dem FCM aktuell weiterhilft. Oder ob gerade wirklich nur Wille, Kampfgeist, Biss und harte Arbeit zählen. Die Fans jedenfalls haben sich da längst entschieden.