Hasskommentare im Netz erzeugen oft Ignoranz. Zumindest reagieren viele Profi-Sportler darauf angesprochen mit dem stereotypen Satz: "Ist mir egal, was da im Internet geschrieben wird." Manche noch mit dem Nachsatz: "Das lese ich gar nicht mehr." Das stimmt in den meisten Fällen nicht, glaubt Matthias Herzog . "Es gibt vielleicht zehn Prozent im Fußballgeschäft, die das wirklich gar nicht lesen", sagt der Sportpsychologe. "Bei dieser Behauptung wird oft gut geschauspielert."

Der Idealfall wäre also: Profifußballer kümmern sich um ihre Kommentarspalten auf Social Media, gehen auf kritische Kommentare ein und löschen oder verbergen Hasskommentare. Nur ist das eben nicht ihr Job – und gerade in unteren Ligen kann sich nicht jeder Fußballer einen Social-Media-Mitarbeiter leisten. Was bei einigen allerdings nötig wäre, denn: "Die Situation rund um Hass im Netz hat sich auch im Sport in den vergangenen Jahren extrem verschlimmert", sagt Matthias Herzog.