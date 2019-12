ESL Meisterschaft in Magdeburg eSport-Führung für Eltern: Wenn Mama und Papa die Ego-Shooter kennenlernen

Ego-Shootern eilt ein fragwürdiger Ruf voraus. Bei dieser Art des Computerspiels bewegt sich der Spieler aus der Egoperspektive heraus und bekämpft seine Gegner mit Schusswaffen. Besteht ein Zusammenhang zwischen virtueller und realer Gewalt? Machen solche Spiele aggressiv? Diese Fragen stellen sich viele Eltern. Am Sonnabend wird Counter Strike, der bekannteste Ego-Shooter, in den Magdeburger Messehallen gespielt.

"Deswegen ist diese Aktion bei der ESL Meisterschaft auch so großartig", sagt Martin Müller, der Vorsitzende von Magdeburg eSports, dem mitgliederstärksten eSport-Verein Deutschlands. "Es ist wichtig, dass die Generation, die nicht mit eSport aufgewachsen ist, diese Faszination sieht und versteht, was es bedeutet, wenn das Kind spielt." Dabei geht es keineswegs nur um Ego-Shooter. In Magdeburg werden am Sonntag zum Beispiel die Wettkämpfe im Strategiespiel "League of Legends" ausgetragen.

Bereits zum vierten Mal findet "Eltern willkommen!" im Rahmen einer ESL Meisterschaft statt. Christoph Kohlhaas berichtet von den Erfahrungen mit der Aktion: "Der Zuspruch war bislang relativ groß – und das Staunen bei den Eltern ebenfalls. Viele Eltern hatten sich vorher gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Umso schöner war es dann zu sehen, dass sie durch die Führung erkannt haben, dass die ESL Meisterschaft nicht viel anders ist als jede andere Sportveranstaltung auch."

Ob eSports nun als Sportart anerkannt werden sollte oder nicht, darüber wird seit Jahren diskutiert. Doch fernab dieser Debatte versuchen die Veranstalter, ein besseres Verständnis für eSport zu schaffen: "Viele denken, dass bei uns alles laienhaft sei und sind dann überrascht, wie professionell wir alles aufziehen", sagt Kohlhaas. Ein Blick in die Regie bei der ESL Meisterschaft genüge da meist schon. Die Wettkämpfe werden live im Internet übertragen. Mit Kommentatoren und allem, was dazugehört. "Das ähnelt vom Aufwand und der technischen Ausstattung einer Übertragung des ZDF-Fernsehgartens", sagt Kohlhaas.

Das zweite Vorurteil, mit dem die ESL-Verantwortlichen oft konfrontiert werden: "Der typische Gamer trägt Karohemd, ist blass im Gesicht, hat Pickel und sitzt den ganzen Tag nur vorm PC – das denken viele", sagt Kohlhaas. Doch: "Wenn sie dann sehen, wer bei der ESL Meisterschaft alles so unterwegs ist, wenn sie mit Spielern sprechen, hat sich diese Vorstellung schnell erledigt."

Auch aus Magdeburg gibt es reichlich Gegenbeispiele: Marius Lauer zählt zu den gefragtesten eSport-Kommentatoren in ganz Deutschland. Lucas Reich verdient seinen Lebensunterhalt als eSport-Spieler. Martin Müller ist Vizepräsident des eSport-Bund Deutschland (ESBD). Blass sieht keiner der drei Macher aus. Alle drei betreiben auch ursprünglichen Sport. Nur ob sie ein Karohemd besitzen, ist nicht bekannt.

Ein weiterer Gedanke, mit dem Eltern oft zu den Führungen erscheinen würden: "Bei diesen Ballerspielen geht es nur um das Töten, denken viele", sagt Christoph Kohlhaas. Aber: "Das ist eben nicht so. Da geht es ganz viel um Strategie. Es geht um Teamplay. Das ist ein Wettkampf."

Von diesem können sich die Mütter und Väter am Wochenende in Magdeburg selbst ein Bild machen. Sie können alles fragen, was sie schon immer über eSport wissen wollten. Etwa 30 Anmeldungen gab es laut Veranstalter für "Eltern willkommen!" bereits. 1.500 bis 2.000 Computerspiel-Fans aus ganz Deutschland werden an beiden Tagen insgesamt in den Messehallen erwartet.