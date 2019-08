"Albern, ungebührlich, braucht kein Mensch"

Für viele Fans – gerade Ultras – gehört das Beleidigen der gegnerischen Mannschaft oder der Anhänger dazu. "Wessi-Schweine" – das sehen manche als Spielen mit Klischees bei gefühlter Benachteiligung und Ausdruck der Verbundenheit mit der eigenen Region. In der Vergangenheit fielen auch die FCM-Ultras immer wieder dadurch auf. Zum Beispiel vor zwei Jahren im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Oder im vergangenen Jahr gegen den 1. FC Köln. Deren Fans wiederum entgegneten: "Wo, wo, wo ist die Banane?" In Anlehnung an die zu DDR-Zeiten knappe Frucht.

Dieses Spruchband zeigten Fans des TSV 1860 München in der vergangenen Saison. Bildrechte: imago images / MIS Die Anhänger des TSV 1860 München rufen gegen Ostvereine – wie in der vergangenen Spielzeit auch gegen den Halleschen FC – gerne: "Ossi-Schweine." Oder: "Baut die Mauer wieder auf!" Am Sonnabend empfängt der FCM den Bundesligisten aus Freiburg in Runde eins des DFB-Pokals – vermeintlich wieder so eine Gelegenheit für einen Schmähgesang.

"Wir sind nicht beim Halma, Schmähgesänge gehören dazu" schreibt ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer meint: "Fußball ist wir gegen die, auf dem Platz und auf den Rängen. Die Mannschaft zeigt das, in dem sie auf dem Platz kämpft, die Fans durch Schmähgesänge. Da 'Kaiserslauternschweine' oder "Großaspachschweine' nicht so leicht von den Lippen kommt, vereinfacht man das Ganze." Ein weiterer erklärt: "Nicht kritischer zu sehen als jeder andere Schmähgesang auch. Man muss es nicht befürworten, aber es hat schon seine Gründe. Im Fußball äußert sich halt auch die Unzufriedenheit über die aktuellen Lebensumstände im Osten und die Entwicklung nach der Wende."

Bildrechte: IMAGO Das Gefühl der überheblichen und arroganten Wessis ist aus der Historie heraus vielleicht nachvollziehbar, aber man muss deutlich machen, dass der Fußball für bestimmte Werte steht und so etwas nicht ins Stadion gehört. Fanforscher Gunter Pilz

Steckt hinter dem Ausruf "Wessi-Schweine" also mehr als hinter "Sachsen-Schweine" oder "Chemie-Schweine"? Gar politische Unzufriedenheit? Ja, meint Gunter Pilz: "Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung findet noch diese gegenseitige Abgrenzung und Abwertung statt. Der FCM hatte zu DDR-Zeiten internationale Höhenflüge, ist dann – nicht zuletzt auf Grund der Abwerbung seiner besten Spieler durch die reichen Westclubs – in der Versenkung verschwunden und hat sich jetzt zurückgekämpft. Bei diesem Schmähgesang schwingt aber noch immer Neid und ein gewisses Hassgefühl Westdeutschen gegenüber mit."