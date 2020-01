Erstklassig – die Kolumne Wie der Syntainics MBC den Klassenerhalt noch schaffen kann

Die Hinrunde? Beendet. Der Tabellenstand? Beängstigend. Die Hoffnung? Bleibt. So lässt sich die Situation beim Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) derzeit zusammenfassen.

Der Bundesligist aus Weißenfels steht auf dem letzten Rang der Tabelle. Diese Platzierung würde am Saisonende den Abstieg in die Zweitklassigkeit bedeuten. Erst zwei Siege haben die Wölfe auf dem Konto – aber schon 14 Niederlagen. Warum die Fans trotzdem noch an den Klassenerhalt glauben können? Gründe gibt es.

Bleiben und werden alle fit?

Denn: Ihr Können in der Offensive hat die Mannschaft in dieser Spielzeit immer wieder gezeigt. Weißenfels erzielt im Schnitt die drittmeisten Punkte pro Partie. Das ist ein Wahnsinns-Wert! Als Team mit dem "größten individuellen offensiven Talent", das der Syntainics MBC jemals hatte, hat Cheftrainer Björn Harmsen seine Mannen kürzlich bezeichnet.

Nur: Der Angriff macht nur 50 Prozent des Spiels aus. Die andere Hälfte heißt Verteidigung. Und: Der Syntainics MBC hat bislang die meisten Punkte kassiert. Die Defensive ist bislang das große Problem.

Warum? Coach Harmsen und Manager Martin Geissler erklären das so: Die Mannschaft war (ist) nicht hundertprozentig fit. Deswegen fehlt, meist im dritten und viertel Viertel, die Kraft, um das offensiv orientierte Spiel durchzuziehen. Und darunter leidet dann auch der Kopf, die Mentalität. In entscheidenden Situationen zeigen sich die Wölfe nicht gedankenschnell genug. In der Saisonvorbereitung war noch Wojciech Kaminski der Trainer des Teams. Er wurde Mitte November durch Harmsen ersetzt.