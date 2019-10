Handball Wie der SC Magdeburg an der Zukunft baut

Schwierige Baustellen im Hintergrund

Weitaus schwieriger sind die Baustellen, die im Hintergrund zu bewältigen sind. Eine davon ist finanzielle Ausstattung der Handballer. Geschätzt acht Millionen Euro beträgt der Etat in dieser Saison. In der Bundesliga liegen die Magdeburger damit auf Platz 5 oder 6, glaubt Schmedt. Deshalb soll künftig möglichst noch mehr Geld zur Verfügung stehen, um die ehrgeizigen Ziele des Vereins zu erreichen. 2020 endet zunächst die Partnerschaft mit Hauptsponsor Getec, Schmedt sieht sich hier aber in guten Gesprächen für eine Verlängerung.

Und Schmedt sieht den SCM, was Sponsoren angeht, generell gut aufgestellt. "Wir haben mehr als 400 Wirtschaftspartner. Diese breite Unterstützung ist das Fundament sowohl Sponsorenabgänge als auch ein schwächelnde Konjunktur zu begegnen." Die Sponsorenerlöse machen etwa zwei Drittel der Gesamteinnahmen aus. Hinzukommen Zuschauereinnahmen, Fernsehgeld und der Verkauf von Fanartikeln. Steigerungspotential sieht er vor allem in der TV-Vermarktung, gerade weil der SCM was das Interesse der Fernsehzuschauer angeht, längst auf Champions-League-Niveau unterwegs ist. Marc-Henrik Schmedt baut an der Zukunft des SCM. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Arena ist in die Jahre gekommen

Wenig titelreif ist dagegen die Getec-Arena, das Wohnzimmer des SCM. 22 Jahre nach ihrer Eröffnung ist die Halle in die Jahre gekommen. Dass bei Stürmen mehrfach das Dach beschädigt wurde, ist dabei fast vernachlässigbar. Schwerer wiegt für Marc Schmedt der fehlende Komfort: "In vielen Städten gibt es mittlerweile Hallen, die deutlich moderner sind. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir konkurrenzfähig bleiben."

Dabei denkt der 49-Jährige jedoch nicht in erster Linie an eine Erhöhung der Zuschauerkapazität. Eine solche war 2006 im Magdeburger Stadtrat beschlossen, aber nie umgesetzt worden. " Wir müssen in erster Linie für mehr Qualität und Komfort sorgen. Gastronomie, Sanitäreinrichtungen, Bestuhlung und eine ausreichende Onlineanbindung" ist ein Wunsch von Schmedt. "Wir konkurrieren beim Publikum eben auch mit anderen Freizeiteinrichtungen wie Spaßbad, Zoo und z.B. den Elbauenpark. Handball-Bundesliga ist Identifikation für die Fans, aber auch ein Event für die ganze Familie."

Ständiger Umbau kostet viel Geld

Am meisten Kosten verursachen die fehlenden festen VIP-Räume in der Halle. An den Kopfenden der Arena gibt es entsprechende Räumlichkeiten, die jedoch auch als Sporthallen oder Lagerräume dienen. "Vor jedem Spiel müssen wir die Turngeräte abbauen und den VIP-Bereich einrichten. Nach dem Spiel wird dann alles wieder zurückgebaut. Allein dadurch entstehen uns jährlich Kosten im sechsstelligen Bereich", so Schmedt

Mithilfe von Anbauten könnte das Problem gelöst werden. Die ersten Pläne dazu existieren bereits seit 2008. Auch mit der Stadt Magdeburg haben die SCM-Verantwortlichen schon darüber gesprochen. Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, wie die Stadt zu den Plänen steht, blieb bislang unbeantwortet. Die 1997 als Bördelandhalle eröffnete Arena ist inzwischen in die Jahre gekommen. Bildrechte: dpa

Hallen-Umbauten wichtig für die Zukunft

Überhaupt ist die Zukunft der Getec-Arena nicht ganz klar. 2022 endet die bisherige Nutzungsfestlegung. Diese schreibt fest, dass die 1997 eröffnete Bördelandhalle vorrangig als Sporthalle zu nutzen ist. In drei Jahren könnten also auch andere Veranstaltungen mehr Gewicht im Belegungsplan bekommen – zu Lasten des Sports. Dass das tatsächlich passiert, glaubt Schmedt nicht. Schließlich sei das Verhältnis zur Stadt sehr gut. Und er hofft auf eine ähnliche Unterstützung, wie sie die Fußballer nebenan derzeit beim Umbau des Heinz-Krügel-Stadions erfahren. "Wir könnten so vieles von dem umsetzen, was wir vorhaben", erklärt der SCM-Geschäftsführer.