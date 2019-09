Nach schwerer Verletzung und rassistischer Hetze Wie es für Blau-Weiß Grana in der Fußball-Kreisliga jetzt weitergeht

Der Kreisfachverband (KFV) Fußball Burgenland ist überfordert mit der Situation. Anruf bei Thomas Reichert, dem Präsidenten des KFV, eine Woche vor dem Zusammentreffen. Ob es möglich wäre, bei dem Runden Tisch dabei zu sein? "Ja, da können sie dabei sein", sagt Reichert. Ein unübliches Vorgehen, eigentlich werden solch brisante Themen intern geklärt. Also wirklich? "Ja, ja", sagt Reichert. "Gar kein Problem."

Eine Woche später ist es ein Problem. Christian Reinhardt, Geschäftsführer des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), bittet um Verständnis, dass die Medien draußen bleiben müssen. Ein üblicher Vorgang, aber entgegen der Ankündigung. Auch nach zwei Stunden und 15 Minuten will sich keiner der Beteiligten äußern. Das unterstreicht die Brisanz des Themas. Niemand will etwas Falsches sagen.

Künftig immer Schiedsrichtergespann bei Granas Partien

Am nächsten Tag veröffentlicht der FSA eine Pressemitteilung. Der Landesverband erklärt darin, gemeinsam mit dem MuT-Projekt ("Menschlichkeit und Toleranz im Sport") eine Trainerfortbildung zu FairPlay und Gewaltpräventation anbieten zu wollen. Das Projekt werde mit allen Vereinen der Kreisliga Staffel zwei arbeiten, auch die Spieltage mit Beteiligung von Grana sollen bei Bedarf "begleitet" werden können.

Die zwei konkretesten Maßnahmen: Mitte Oktober führt der FSA erneut in Droyßig einen sogenannten "Führungsspielertreff" durch. Kapitäne und Vertreter des Mannschaftsrates sollen im Umgang miteinander geschult werden. Der KFV werde künftig zudem alle Spiele mit Beteiligung von Blau-Weiß Grana mit einem Schiedsrichtergespann statt nur einem Schiedsrichter besetzen. "Wenn es ging, wurde das auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt, aber eben nicht immer", sagt Reinhardt einen Tag nach der Krisensitzung am Telefon. Künftig werde es konsequent ein Gespann geben, zur Not auch mit Unterstützung von Unparteiischen aus anderen Landkreisen.

Es ist ein tolles Zeichen, dass wir jetzt alle sagen: Wir kriegen das gemeinsam hin und stellen uns gegen gesellschaftliche Machtspielchen. Christian Reinhardt, Geschäftsführer des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA)

Der Geschäftsführer des FSA sagt zur Atmosphäre beim Runden Tisch: "Natürlich, am Anfang wurde etwas Dampf abgelassen. Aber am Ende war es ein starkes Aufeinanderzugehen von allen Seiten. Es wurden Fehler eingestanden und es ist klar geworden: Alle wollen zur Normalität zurückkehren." Die Dynamik, mit der sich die Geschichte vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitete, sei auch für ihn überraschend gewesen. Die Aufmerksamkeit beinhalte aber auch "eine gewisse Chance", so Reinhardt. "Es ist ein tolles Zeichen, dass wir jetzt alle sagen: Wir kriegen das gemeinsam hin und stellen uns gegen gesellschaftliche Machtspielchen."

Drei Wochen Pause: Jawara wird aus dem Fokus genommen

Die Geschichte aus Grana erzählt auch davon, wie schnell selbst ein Kreisliga-Fußballspiel instrumentalisiert werden kann – von allen Seiten. Und davon, dass es bei Diskussionen gerade im Internet oft keine Mitte mehr gibt, nur die eine oder andere Seite, was fatal ist, weil die Wahrheit so oft dazwischen liegt.

Momodou Jawara ist offensichtlich ein harter Fußballspieler. Das sagen selbst die Granaer Verantwortlichen, aber kein Treter, sondern sogar einer der technisch versiertesten Spieler bei Blau-Weiß. Laut dem Online-Fußballportal "FuPa" hat der Mittelfeldakteur in 49 Partien in den vergangenen drei Spielzeiten 15 Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten gesehen. In der Rückrunde der vergangenen Saison soll Jawara einem Gegenspieler nach einem Platzverweis auf dem Weg vom Feld mit Stollenschuhen voraus in den Rücken gesprungen sein. Grana bestreitet diesen Vorwurf nicht. Eventuell wird die Szene noch ein sportrechtliches Nachspiel haben.

Krisensitzung: Vertreter aller 14 Klubs der Kreisliga Staffel zwei im Burgenlandkreis diskutierten am Dienstagabend miteinander. Bildrechte: MDR/Daniel George

Zu anderen vermeintlichen Vorfällen der vergangenen Monate "haben wir in den Spielberichten keine Vermerke gefunden", sagt FSA-Geschäftsführer Christian Reinhardt. Waren es normaler Zweikämpfe? Oder absichtliche Fouls? Dazu gibt es unterschiedliche Schilderungen. Reinhardt sagt: "Wir können das nicht verifizieren." Niemand kann das. "Für uns ist der Spieler aus Grana kein Beschuldigter." Denn die Schiedsrichterin der Partie zwischen Löbitz und Grana vermerkte den Zweikampf als Pressschlag. Jawara sah keine Karte.

Der Mann aus Gambia soll nun trotzdem aus dem Fokus genommen werden. Eine Nachricht taucht wohl auch deshalb nicht in der Pressemitteilung auf: Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT haben sich die Beteiligten am Dienstagabend darauf geeinigt, dass Momodou Jawara für drei Wochen erst einmal nicht auflaufen werde. Christian Reinhardt sagt nur, dass auch mit Jawara gearbeitet werden soll – in Form von Coachings in puncto Fairplay.

Spendenkampagne für Grana