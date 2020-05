3. Liga Wie FCM-Fans den Job des DFB "erledigen"

Der FCM hatte sich am Donnerstag in einem offenen Brief an den DFB gewandt und Fairplay sowie Respekt gefordert. Der DFB hatte in einem Schreiben die Abbruch-Befürworter eines unwürdigen und unerträglichen Schauspiels bezichtigt. Für die Magdeburger überschreite das die Grenze eines demokratischen und gesellschaftlichen Miteinanders.