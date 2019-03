Ordner bei FCM und HFC Wenn Hooligans für Sicherheit sorgen sollen

"Flächendeckendes Problem"

Rechtsextreme und Hooligans sind in vielen Sicherheitsdiensten, nicht nur im Osten, zu finden. Ihre Gesinnung zeigen sie mal mehr, mal weniger offen. Torsten Hahnel vom Verein Miteinander, der die rechtsextreme Szene in Sachsen-Anhalt seit Jahren analysiert, spricht von einem "flächendeckenden Problem". Denn in zahlreichen Sicherheitsfirmen gebe es einzelne Mitarbeiter aus entsprechenden Kreisen. Auch beim 1. FC Magdeburg und beim Halleschen FC sei das sicherlich nicht anders.

Stiller Deal mit der Politik

Das Problem besteht schon seit Anfang der neunziger Jahre, beschreibt Christian Gesellmann bei Krautreporter. Damals machten sich Hooligans bei den Behörden in Ostdeutschland beliebt, in dem sie für Sicherheit sorgten, wo es der Staat nicht konnte.

Ihre Stärke nutzten die Hooligans laut Gesellmann in vielen Städten für einen stillen Deal mit Politik, Vereinen und Behörden: "Ihr stellt uns als Security ein, und wir sorgen für Ruhe. Bezahlt uns dafür, dass wir vor der Tür stehen. Oder ihr bezahlt dafür, dass wir reinkommen." Das wirkt bis heute nach. Und Torsten Hahnel erklärt, noch immer würden viele Rechtsextreme und Hooligans in die Sicherheitsberufe drängen. Die gelb gekleideten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachten die HFC-Fans beim Auswärtsspiel in Jena. Bildrechte: imago/Matthias Koch

"Vereine unterschätzen Wirkung"

Die Unterscheidung, wer genau zu welcher Gruppierung gehört, ist laut Hahnel schwierig: "Zwischen Rechtsextremen, Neonazis und Hooligans gibt es große Überschneidungen." Er selbst hat vor einigen Jahren Männer, die regelmäßig unter anderem als HFC-Ordner arbeiteten, bei Demonstrationen der rechtsextremen "Kameradschaft Brigade Halle" beobachtet. In Magdeburg gehören unter anderem die Chefs des Stadioncaterers zum rechten Netzwerk und zur Hooliganszene, berichtet Bild.de.

Was Hahnel besonders problematisch findet, ist der Umstand, dass Sicherheitsdienste teilweise Befugnisse der Polizei übernehmen. "Dabei sollten menschenfeindliche Positionen keinen Platz haben." Er glaubt, dass die Vereine mitunter die Außenwirkung, die derartige Sicherheitsmitarbeiter haben können, unterschätzen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen

Doch welche Chancen haben der 1. FC Magdeburg oder auch der Hallesche FC, dem Bild entgegenzuwirken, das einige ihrer Sicherheitsmitarbeiter in der Öffentlichkeit abgeben? Die ehrliche Antwort ist: Nur geringe.

Beide Vereine arbeiten seit ungefähr zehn Jahren mit ihren Sicherheitsfirmen zusammen. Der FCM beschreibt die Arbeit mit Mekka Security auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT als vertrauensvoll. Der HFC äußert sich ähnlich über die Firma BRU. Auffälligkeiten mit den Ordnern im Umfeld beider Stadien gab es in der Vergangenheit kaum. Offensichtliche Gründe für einen Wechsel des Sicherheitsunternehmens gibt es weder in Magdeburg noch in Halle. Kurioser Vorfall 2016: FCM-Ordner stellen den Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Ralf Minge, im Innenraum des Magdeburger Stadions. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Uniform verdeckt politische Botschaften

Bei Mekka Security werde darauf geachtet, dass Ordner mit erkennbar politischen Tätowierungen am Spieltag nicht eingesetzt werden, erklärte Geschäftsführer Thees. Das gelte für die eigenen Ordner genauso wie für Mitarbeiter von Subunternehmen. Zudem seien die Ordner angehalten, einheitliche Dienstkleidung zu tragen.

Genauso hält es BRU beim HFC. Die leuchtend gelben Jacken der Sicherheitsmitarbeiter sind weithin sichtbar. Wer wissen will, mit wem er es am Einlass zu tun hat, muss schon genau hinschauen. Einmal stand ein Ordner mit einer Mütze, auf der in großen Lettern "Hooligans" zu lesen war, direkt vor der Pressetribüne. Kleidungsstücke dieser Marke sind nicht verboten, dennoch prägen sie ein bestimmtes Bild. Erscheinungen wie diese sind in Halle aber die Ausnahme.

DFB fordert Sicherheitszertifikat

Für die eingesetzten Ordner gibt es strikte Schulungsvorgaben. Diese sind für den FCM in Liga 2 und den HFC in der dritten Liga identisch. Oliver Kühr, der sich im HFC-Vorstand um Sicherheitsfragen kümmert, erklärt: "Sicherheitskräfte benötigen zur Ausübung ihrer Tätigkeit einen Nachweis gemäß § 34a Gewerbeordnung. Dieser umfasst neben der behördlich geprüften Zuverlässigkeit auch eine Bescheinigung der IHK, dass sie über die für die Ausübung des Gewerbes notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen unterrichtet worden und mit ihnen vertraut sind." Zusätzlich müssen alle eingesetzten Ordner auch eine Schulung des DFB absolvieren.

Die Einhaltung dieser Vorgaben wird vom DFB auch überprüft. Seit Beginn dieser Saison müssen alle Vereine der drei Profiligen in Deutschland ein Sicherheitszertifikat nachweisen. Voraussetzung dafür ist eine mehrtägige Prüfung, bei der unter anderem die Auswahl und Arbeit der Sicherheitskräfte begutachtet wird. Rangelei zwischen HFC-Fans und Ordnern im Erdgas Sportpark. Bildrechte: imago/Picture Point

Ordner kommen auch von Subunternehmen

Wie viele Ordner an den Spieltagen eingesetzt werden, wird auf den Sicherheitskonferenzen vorher bestimmt. Welche Mitarbeiter dann zum Einsatz kommen, entscheiden die Unternehmen. Die Vereine können einzelne Ordner ausschließen, machen das dem Vernehmen nach aber sehr selten. Insbesondere bei Risikospielen, wenn mehr Ordner als üblich gebraucht werden, greifen die beiden Sicherheitsfirmen auf Mitarbeiter anderer Sicherheitsdienste zurück. Auch für diese gelten jedoch die genannten Schulungsstandards.