Zwischen Traumjob und Erfolgsdruck Wie Lucas Reich aus Magdeburg als eSport-Spieler seinen Lebensunterhalt verdient

Die Electronic Sports League fungiert als Veranstalter verschiedener nationaler sowie internationaler eSport-Turniere und -Ligen in über 50 Spielen. Bei der ESL Meisterschaft handelt es sich um die höchste Klasse im deutschsprachigen Raum. Es gibt sie bereits seit 17 Jahren. Die Finalspiele der Wintermeisterschaft in den Videospielen "Counter-Strike: Global Offensive" und "League of Legends" werden am 14. und 15. Dezember in Magdeburg ausgetragen und an hunderttausende Fans im Internet ausgestrahlt. Die Teams werden vor Ort um ein Preisgeld von insgesamt mehr als 67.000 Euro spielen. Lucas Reich wird übrigens nur als Zuschauer dabei sein. Denn sein Spiel steht nicht auf dem Programm. Aber: "Ich finde es toll, das die ESL Meisterschaft in Magdeburg stattfindet", sagt er.

So frenetisch wie hier in diesem Jahr in New York geht es bei ESL-Veranstaltungen mitunter zu. Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen