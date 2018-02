Nach verrücktem Angebot Wie sich Weltmeister Schweinsteiger bei Buna Halle bedankt

Er hat sich tatsächlich gemeldet! Achtligist SG Buna Halle freut sich über besondere Post: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat dem kleinen Klub aus Sachsen-Anhalt ein Trikot seines aktuellen Arbeitgebers Chicago Fire mit persönlicher Widmung geschickt. Rot-Weiß ist es. "Schweinsteiger" prangt auf dem Rücken. Neben der Nummer 31 steht geschrieben: "Danke für die nette Aktion." Plus Autogramm.

Das Präsent hat sich die SG Buna verdient. Im Januar hatte der Landesklassist mit einer Facebook-Aktion für Schlagzeilen gesorgt. Schweinsteiger war zu dieser Zeit vereinslos. Also versuchten die Verantwortlichen des Vereins aus Halle, den Weltmeister von 2014 mit pfiffigen Vorschlägen an die Saale zu lotsen. Das Angebot: ein Baugrundstück, Hallorenkugeln, Bier und Backmischungen für die Vertragsunterschrift – natürlich nicht ganz ernst gemeint. Sogar die britische Zeitung "The Sun" berichtete über die witzige Aktion.