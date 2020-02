Und "Kleinstadthelden" finden sich im gesamten Bundesland. Die Herausforderungen sind vielerorts gleich, die Lösungsansätze dafür umso unterschiedlicher. In Schleberoda hat man zum Beispiel ein Bestellcafé eingerichtet , damit vor allem ältere Menschen nicht mehr weit mit dem Auto zum Supermarkt fahren müssen. Und in Langenweddingen wurde sogar ein ganzes Freibad auf ehrenamtlicher Basis eröffnet.

Aber MDR SACHSEN-ANHALT schaut mit dem neuen Angebot auf Instagram auch über die Landesgrenzen des klassischen MDR-Sendegebiets in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinaus. Eine genossenschaftliche Kneipe, wie sie beispielsweise im niedersächsischen Handorf-Langenberg etabliert wurde, ist schließlich auch eine Option, dem Kneipensterben in kleineren Orten Sachsen-Anhalts entgegen zu wirken.

In Vorbereitung auf das neue Angebot hat MDR SACHSEN-ANHALT mit vielen jungen Leuten aus Dörfern und Kleinstädten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesprochen. Auffällig dabei war: Sie alle sind extrem mit ihrer Heimat verbunden und wünschen sich eine persönliche Zukunft in ihrem Ort.