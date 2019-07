Beschäftigte in Sachsen-Anhalt arbeiten länger als alle anderen in Deutschland. (Symbolfoto)

Beschäftigte in Sachsen-Anhalt arbeiten länger als alle anderen in Deutschland. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Nirgends in Deutschland arbeiten Beschäftigte länger als in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Daten hervor, die die Bundestagsfraktion der Linken ausgewertet hat. Jeder Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt war voriges Jahr danach rechnerisch 1.373 Stunden für seinen Job im Einsatz. Das waren 68 Stunden mehr als im Bundesdurchschnitt.