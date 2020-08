Statistisches Bundesamt Jeder fünfte Sachsen-Anhalter von Armut bedroht

Jeder fünfte Mensch in Sachsen-Anhalt ist von Armut bedroht. (Symbolbild) Bildrechte: imago/photothek

Sachsen-Anhalt liegt bei der Armutsschwelle im bundesweiten Vergleich weit vorn. Das geht aus dem Mikrozensus hervor, den das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellt hat. Danach waren im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt 429.000 Menschen von Armut bedroht. Das entspricht jedem fünften Einwohner. Höher ist der Wert nur in Bremen. Dort lebte 2019 ein knappes Viertel der Einwohner an der Armutsgrenze.

Armutsgefährdung seit 2009 gesunken

Allerdings ist die Armutsgefährdung in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. 2009 waren noch 85.000 mehr Sachsen-Anhalter an der Armutsschwelle. Ähnliche Entwicklungen gab es in den anderen ostdeutschen Flächenländern.