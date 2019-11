Bundesweit gab es am Dienstag deshalb Protestaktionen. Zur zentralen Kundgebung in Bonn waren im Vorfeld rund 10.000 Demonstranten erwartet worden. In Sachsen-Anhalt gab es wegen der Traktoren-Kolonne Behinderungen auf einzelnen Straßen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK