Tom Monty Berthold Bildrechte: Ben Kruse

Name: Tom Monty Berthold



Position: Koch und Vertretung von Robin Pietsch, wenn er nicht in der Küche ist



Alter: 20 Jahre



Ich bin im "Zeitwerk" seit: Juli 2018



Meine Arbeit ist für mich...

"... pure Erfüllung."



An meinem Job liebe ich...

"... einfach alles."



Essen ist für mich...

"... etwas Schönes, wundervoll, lecker."