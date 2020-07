Bauoberleiter Klaus Fiedler möchte keine Prognosen abgeben, wann die Autobahn durchgängig befahrbar sein wird. Die Angaben von Verkehrsminister Thomas Webel (CDU), dass alles bis 2025 fertig ist , hält er für äußerst ambitioniert. "Man darf immer nicht unterschätzen, was alles erledigt werden muss, ehe es überhaupt losgeht", sagt Fiedler. Für die Teilstücke Lüderitz-Stendal-Osterburg liege nun zwar das Baurecht vor, die Bagger können jedoch erst anrollen, wenn die Archäologen die Trasse bearbeitet haben, die Ländereien angekauft und die Baulose vergeben worden sind.

Ingenieur Klaus Fiedler von der Bauaufsicht in seinem Büro in Dolle. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Während der Landerwerb im Zuge von Flurneuordnungen relativ problemlos erfolge, sei es nie ganz klar, wie lange die Archäologen unterwegs sind, so Fiedler. Die Grabungsverantwortlichen gehen stehts in zwei Phasen vor. Zunächst werde eine Schneise entlang der späteren Autobahn gezogen. Anschließend werde sich auf die Areale konzentriert, wo vielversprechende Funde erwarten lassen. Derzeit gibt es bei Lüderitz noch eine große Grabungsstelle, die zum vorherigen Autobahnteilstück gehört, für den 2018 der erste Spatenstich erfolgte. Die Archäologen haben in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben immer wieder herausragende Funde gemacht. Mehr als 3.000 Jahre alte Siedlungsspuren und auch ein Urnengrabfeld bei Dolle sind zum Vorschein gekommen.