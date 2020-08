Bei vier der sechs Szenarien sind die vom BBSR errechneten Transportzeiten landesweit – mit kleinen Ausnahmen – zufriedenstellend. Herzinfarkt und Schlaganfall zählen nicht dazu. Hier war das Ergebnis der Analyse , dass die Fahrzeiten zum nächsten geeigneten Krankenhaus in einigen Regionen – vor allem aber in der Altmark – deutlich zu lang sind. Aus medizinischer Sicht ist das sehr bedenklich.

Denn das "therapiefreie Intervall" – also die Zeit zwischen Notrufeingang und Einliefern des Patienten in ein geeignetes Krankenhaus – sollte so kurz wie möglich sein und 60 Minuten nicht überschreiten. Diese Empfehlung haben die an der notfallmedizinischen Versorgung beteiligten Fachgesellschaften, Institutionen und Organisationen 2016 in einem Eckpunktepapier festgehalten.