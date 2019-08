Besorgte Landwirte Mahnfeuer gegen Wölfe

Etwa 100 Landwirte, Schäfer und Jäger aus der Altmark haben Mahnfeuer gezündet. Sie warnten damit am Freitagabend vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Wolfs. Die Mahnfeuer wurden in Kläden bei Bismark und zwischen Schollene und Molkenberg entzündet. In Bismark werden fast täglich Wölfe gesichtet. Landesweit wurden bereits mehrfach Nutztiere angegriffen. Im vergangenen Jahr hatten Wölfe in Sachsen-Anhalt rund 70 Schafe getötet.