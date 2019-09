MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 09. bis 13.09.2019 Altmark-Rundreise: Frische Ideen und kreatives Potential

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE ist eine Woche lang in der Altmark unterwegs und stellt Menschen vor, die tolle Ideen haben und das Potential der Altmark zu nutzen wissen. Die Initialzündung für die Rundreise war ein Buch von Sibylle Sperling, der Autorin des Buchs "in the middle of Nüscht", die darin aufzeigen wollte, was die Altmark alles zu bieten hat. Am Montag wird die Autorin im Studio von MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE zu Gast sein.