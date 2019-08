Raint E. Gropp Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wofür Reint Gropp sich außerdem ausgesprochen hat Gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land – laut Reint Gropp ist das eine gefährliche Illusion. Sie führe dazu, dass Geld ineffizient ausgegeben werde, sagte der Ökonom in der "Wirtschaftswoche". Gropp ist auch gegen ein flächendeckendes mobiles 5G-Netz. Er hält das für zu teuer. Gropp sagte in dem Interview, es könne nicht sein, dass die Politik Berlin im Stauchaos versinken lasse und "irgendwo in der Lausitz" eine Autobahnausfahrt für ein paar Hundert Fahrzeuge am Tag baue.