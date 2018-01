Handverlesener Nutzhanf, dazu Stückchen gefriergetrockneter Erdbeeren – fertig ist die Teespezialität von Familie Wöllner, die in Lindenberg bei Arendsee in einem kleinen Unternehmen Hanf-Produkte herstellt. Für ihren Erdbeer-Hanf-Tee sind sie am Montag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin als eines von drei Unternehmen mit dem „Bio-Regionalpreis“ ausgezeichnet worden.

Hanf-Tee am Morgen, dann kann man konzentriert arbeiten. Am Abend schläft man tiefer und erholsamer.

Gudrun Wöllner verliest den getrockneten Hanf per Hand. Bildrechte: MDR/Isabell Hartung Wöllners bauen Hanf auf etwa 30 Hektar an. Immer im Sommer wird geerntet. Die uralte Kulturpflanze wird dann zu Nudeln, Öl, Schokolade oder eben Tee verarbeitet. Letzterer zeichnet sich durch eine besondere Mischung aus Vitaminen, Aminosäuren und Omega-Fettsäuren aus. Ihre Produkte verkaufen Wöllners über das Internet. Außerdem sind sie in verschiedenen Bioläden in Magdeburg, Halle und der Altmark gelistet. Für den Manufakturbetrieb aus Lindenberg ist die Auszeichnung Lob und Ansporn zugleich.

Dalbert will mehr Spitzenprodukte nach vorn bringen

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert sprach sich anlässlich der Preisverleihung dafür aus, Spitzenprodukte aus Sachsen-Anhalt stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Dalbert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es dafür Auszeichnungen wie den "Bio-Regionalpreis" brauche. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums hatten sich rund 30 Unternehmen für den Preis beworben.

Dalbert bemerkte, die Wünsche von Verbrauchern hätten sich geändert. Ihnen sei wichtig, mehr über die Produkte auf ihrem Teller zu erfahren. Das betreffe sowohl Herkunft der Produkte als auch das Tierwohl. Mit dem Preis wolle man die heimische Ernährungswirtschaft nach vorn bringen, sagte die Ministerin. Die Grüne Woche, die ihrer Meinung nach das "allerwichtigste Schaufenster für die Ernährungs- und Landwirtschaft" ist, sei ein guter Ort für die Auszeichnung. Die Aussteller auf der Grünen Woche könnten Kontakt zu Kunden und Kollegen knüpfen und ihre Produkte vorstellen.

Weitere Preise für Schokolade und Kokoskeks

Alle Träger des Bio-Regionalpreises: der darumBio Landhof Lindenberg, die Konditorei Stehwien GmbH und die Wikana Keks und Nahrungsmittel GmbH. Bildrechte: Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt Weil viele Kunden inzwischen regionale Produkte und Bio-Qualität verlangten, müsse Politik die Landwirte auf ihrem Weg zu mehr Umweltverträglichkeit begleiten. Auch müssten Tierwohl und Ökolandbau verstärkt beachtet werden, sagte die Ministerin.



Neben der Bio-Manufaktur von Familie Wöllner sind am Montag auf der Grünen Woche in Berlin auch die Konditorei Stehwien aus Tangermünde für ihre Magdeburger Schokolade sowie Wikana aus Wittenberg für ihren Kokoskeks und Quinoa-Kakao-Keks ausgezeichnet worden. Die Grüne Woche in Berlin läuft noch bis 28. Januar. An ihr beteiligen sich mehr als 80 Aussteller aus Sachsen-Anhalt.

