Ex-CDU-Chef muss haften Überraschendes Urteil zu Stendaler Wahlfälschungsaffäre

Es dauerte gerade einmal fünf Minuten, da hatte Richterin Haide Sonnenberg am Dienstag die Formalien erledigt und das Urteil verkündet. "Eine inhaltliche Begründung gibt es jetzt nicht", sagte die Vizepräsidentin des Stendaler Landgerichts in Richtung der Zuschauerbänke, wo sich ein paar Journalisten und auch vier Zuhörer aufhielten.

Zu gern hätte das Auditorium gewusst, wie die Richterin zu ihrem überraschenden Urteil gekommen ist: Nicht nur der bereits vor drei Jahren wegen Wahlfälschung verurteilte Holger Gebhardt muss Schadensersatz an die Stadt Stendal leisten, sondern auch der langjährige CDU-Kreischef Wolfgang Kühnel. Sie haften gesamtschuldnerisch für rund 49.000 Euro. Wie bei Gericht üblich, wird die genaue Urteilsbegründung jetzt per Post den Beteiligten zugestellt. Die beiden Verurteilten mussten bei dem Verkündungstermin nicht dabei sein – und waren es auch nicht. Sie können gegen das Urteil noch Berufung beim Oberlandesgericht einlegen.

Holger Gebhardt soll in der Wahlfälschungsaffäre dem Urteil zu Folge nicht alleine gehandelt haben. Bildrechte: dpa

Ganz offensichtlich sah die Stendaler Richterin genügend Hinweise, dass Holger Gebhardt im Jahre 2014 bei den Wahlfälschungen nicht alleine agiert hat. Dies war bisher der Grundtenor, den die CDU im Landkreis vertreten hat, und der juristisch auch nicht widerlegt wurde. Obwohl es zahlreiche Ermittlungsverfahren in der Sache gab, so wurde am Ende lediglich Holger Gebhardt wegen des Wahlbetrugs belangt. Versuche von Parteimitgliedern, die Wahlfälschungsaffäre intern in der CDU aufzuarbeiten, scheiterten und endeten mit dem Austritt zahlreicher Protagonisten wie beispielsweise dem Osterburger Bürgermeister Nico Schulz, der mittlerweile für die Freien Wähler aktiv ist.