Doch kurzfristig ist die Solidarität groß. Eine Fußballmannschaft war am Vormittag bereits auf den Feldern im Einsatz, auch Schüler haben ihre Bereitschaft signalisiert. Seit zwei Tagen hilft auch Dennis Lehmann auf dem Spargelhof Ruhnke. "Damit halte ich mich ein bisschen über Wasser." Er wohnt in Cobbel, am anderen Ende des Dorfes, auf Höhe des Ortsausgangsschildes, neben Wurfbuden, Greifmaschinen und einem großen Kettenkarussell.

Eigentlich befindet sich hier das Winterquartier des Schaustellers René Wiesemann, für den Lehmann arbeitet. Doch der Winter ist längst vorbei. "In der zweiten Märzwoche wollten wir wieder rausfahren", erzählt Chef Wiesemann. "Aber daraus wird ja jetzt erstmal nichts", ergänzt Mitarbeiter Lehmann.

Wenn sich das nicht allzu lang hinzieht, bis Pfingsten, also Ende Mai vielleicht, dann könnten wir noch mit einem blauen Auge davon kommen. René Wiesemann, Schausteller aus Cobbel

Die Männer reparieren gerade alles, was repariert werden kann. Es ist das Mühen um sinnvollem Zeitvertreib im Angesicht existenzieller Not. "Die finanziellen Reserven sind langsam aufgebraucht. Wir haben das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt Geld verdient", sagt René Wiesemann. "Wir haben jetzt im Winter viel investiert, viel neu gemacht: das Kinderkarussell, die Wagen lackiert, einen neuen Greifer gekauft. Und jetzt sitzen wir hier fest. Wenn wir gewusst hätten, dass Corona kommt, hätten wir das lieber gelassen."

Einkaufen mit Handschuhen und mulmigem Gefühl

Alle Feste, die bereits fest eingeplant waren, wurden abgesagt – und zwar bis in den Juli hinein. Und selbst, wenn es dann wie gewohnt weitergehen sollte, "müssen die Leute auch erstmal wieder Vertrauen gewinnen", sagt Dennis Lehmann. Also nach dem sozialen Distanzieren wieder soziale Nähe zuzulassen lernen.

Der Dorfplatz in Cobbel: zwei Bänke, ein Mülleimer, keine Menschen. Bildrechte: MDR/Daniel George

Die Schausteller aus Cobbel, die aus Brandenburg stammen und sich vor zwei Jahren in der Altmark niedergelassen haben, können die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nachvollziehen – auch, wenn sie sie hart treffen. "Wenn sich das nicht allzu lang hinzieht, bis Pfingsten, also Ende Mai vielleicht, dann könnten wir noch mit einem blauen Auge davon kommen", sagt René Wiesemann. "Dann liegt ein Großteil der Saison noch vor uns." Dann würden sie mit ihren Wagen, Karussells und Buden wieder durch Sachsen-Anhalt rollen.

Doch die Vorfreude darauf ist noch weit entfernt. Derzeit dominiert ein "mulmiges Gefühl", wie René Wiesemann sagt. "Wenn wir zum Einkaufen nach Tangerhütte fahren zum Beispiel. Ich bin auch ein bisschen krank. Da ziehe ich mir auch Handschuhe an und versuche mich von allem fernzuhalten." In Cobbel verstehen sie, warum das alles gerade so wichtig ist.

"Dann würden sie das Dorf dichtmachen"

Doch was wäre, wenn es in Cobbel einen Corona-Fall geben würde? "Darüber haben wir vorhin erst mit den Nachbarn geredet", erzählt René Wiesemann. "Hier wohnen 80 Prozent ältere Menschen. Ich glaube, dann würden sie das Dorf dichtmachen." Quarantäne also, so wie seit dieser Woche in Jessen und Schweinitz bei Wittenberg. So weit soll es in Cobbel nicht kommen.