In Havelberg haben am Donnerstag zahlreiche Menschen für den Erhalt des Krankenhauses in ihrer Stadt demonstriert. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Rande der Demo, dass er im Moment keine Lösung sehe. Dabei drängt die Zeit: Um einen neuen Träger zu finden, ist nur noch bis 30. Juni Zeit.

Eigentlich sollte das Krankenhaus in Havelberg schon zum 1. April diesen Jahres geschlossen werden. Wird bis Ende Juni kein neuer Träger gefunden, wird es voraussichtlich ab Oktober keine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus in Havelberg geben. "Vielleicht passiert noch ein Wunder", sagte Puhlmann. Bislang habe man aber lediglich Zeit in dieser schwierigen Situation gewonnen – viel gebracht habe das jedoch noch nicht. "Gerade nach den intensiven Gesprächen in den letzten beiden Wochen sehe ich keine Lösung bis Ende September", sagte Puhlmann. Ziel des Landrats ist, dass das Krankenhaus genauso weiterbetrieben werden kann wie bisher.

Puhlmann wollte nichts ausschließen. Eine neue Möglichkeit zur Rettung des Krankenhauses sieht der Landrat aber nicht. Puhlmann stellte dennoch klar, dass das Thema Gesundheitsversorgung im Raum Havelberg weiter auf der Agenda stehen bleibt. Ob ambulant oder stationär – es müsse eine Lösung geben, um die Versorgung für die Region sicherzustellen, erklärte der Landrat.

Hoffnung und Skepsis für die Zukunft

Wulf Gallert, Landtagsabgeordneter der Linken, forderte am Donnerstag trotz der schlechten Aussichten ein Gesundheitszentrum in Havelberg "mit einem ambulanten und einem stationären Bereich". "Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, dass wir es schaffen, so ein Gesundheitszentrum für Havelberg zu bekommen", sagte der Abgeordnete am Rande der Demonstration.

Die Demoteilnehmer versuchten mit verschiedenen Mitteln, auf das Dilemma aufmerksam zu machen. Bildrechte: MDR/Alexander Klos Deutlich kritischer äußerte sich Krankenschwester Carola Schulze. Sie ist skeptisch, ob es überhaupt zu anderen Lösungen im Raum Havelberg für die medzinische Versorgung kommen wird. "Wir sind enttäuscht von der Politik und fühlen uns missbraucht, hintergangen und vorgeführt." Seit Anfang des Jahres sei den Menschen gesagt worden, sie müssten um das Krankenhaus kämpfen. Doch von der Politik komme nichts, resignierte Schulze im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Für Havelberg ist unsere Hoffnung gleich Null. Wenn dieses Krankenhaus hier erst einmal weg ist, dann kommt hier auch nichts mehr. Carola Schulze Krankenschwester am Klinikum Havelberg

Krankenhausschließung wegen roter Zahlen