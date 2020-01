Aktionstag Havelberger wollen Krankenhaus-Schließung abwenden

In Havelberg sind am Montag Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Schließung des Krankenhauses in der Domstadt zu protestieren. Patienten müssten künftig bei Notfällen weite Wege in Kauf nehmen.