Durch das Loch in der Straße "Vor dem Steintor" muss der Verkehr in Havelberg umgeleitet werden. Bildrechte: Polizeirevier Stendal

Die Bundesstraße 107 ist nach einem Erdbruch in Havelberg voll gesperrt. In der Straße "Vor dem Steintor" hatte sich am Mittwochabend ein Loch in der Straßendecke aufgetan. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist der oberflächlich kleine Krater offenbar auf eine langfristige Unterspülung durch sogenanntes Schichtenwasser zurückzuführen.



Bürgermeister Bernd Poloski sagte, solche Erscheinungen seien in Havelberg nicht selten. Die Stadt sei geprägt durch eine markante Geologie mit einem Steilhang am Havelufer.