Ein Panzer der Bundeswehr legt eine Brandschneise an (Archivbild aus Lübtheen). Bildrechte: dpa

Schließlich ist der Truppenübungsplatz im Landkreis Stendal deutschlandweit einer mit dem höchsten Waldanteil. Auf einem Schießplatz, auf dem jeden Tag und teilweise auch nachts scharf geschossen wird, sei es ganz natürlich, dass hier und da mal ein Feuer entfacht werde, erklärt der Forstexperte. Das passiere dann aber in der Regel auf den Schießbahnen und da sei grundsätzlich immer eine Berufsfeuerwehr dabei, die das absichere. "Das, was wir machen, ist die Vorsorge, falls es doch mal nicht gelingt, einen Bodenbrand rechtzeitig zu begrenzen."

Dabei geht es um zwei große Brandschutzmaßnahmen, die den Wald bei Klietz schützen sollen. Zum einen werden die Waldwege verbreitert. Das geschieht einerseits rund um die freien Flächen, auf denen scharf geschossen wird. Dafür wird Freytag zufolge die Vegetation, die brandgefährdet ist, weggenommen. Bis zu 70 Meter breite Streifen werden hier regelmäßig gepflügt und sollen so möglichen Flächenbränden Einhalt gebieten.

Andererseits werden in dem angrenzenden Wald die Wege um drei bis vier Meter verbreitert. So solle gewährleistet werden, dass die Feuerwehr im Notfall dort sicher und zügig durchfahren kann, erklärt Freytag. Um das auf dem gesamten Platz zu erreichen, laufe nun ein Großvorhaben, bei dem in den nächsten Wochen auch schwere Holzerntemaschinen anrücken würden.