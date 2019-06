Für das Renaturierungsprojekt werden 90 Kilometer Havellauf wieder in ein Naturparadies verwandelt.

Für das Renaturierungsprojekt werden 90 Kilometer Havellauf wieder in ein Naturparadies verwandelt. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Die größte Renaturierung eines Flusses in Mitteleuropa kommt voran. Im Norden Sachsen-Anhalts und im Havelland in Brandenburg werden 90 Kilometer Havellauf von einer eingezwängten Wasserstraße in ein üppiges Naturparadies zurückverwandelt. Seit zehn Jahren wird schon gebaut. Nun laden Natur-Sandstrände zum Baden ein.