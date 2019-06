Notreparatur Nach Loch in Straßendecke: B107 in Havelberg wieder frei

Die Bundesstraße 107 in Havelberg ist nach einer Blitzreparatur wieder frei. Dort hatte sich am Mittwoch ein Loch in der Straßendecke aufgetan. Der Verkehr kann jetzt wieder problemlos durch Havelberg rollen.