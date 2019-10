Die Havelberger Unternehmerfamilie Lewerken hatte die Schiffswerft 1998 aus dem Konkurs übernommen. Das Unternehmen knüpfte damit an eine 300 Jahre alte Schiffbau-Geschichte in der Stadt an. Zur Kiebitzberg-Gruppe gehören auch ein Unternehmen zur Verarbeitung von Mineralwerkstoffen in der Innenarchitektur sowie eine Werkstatt für den Möbel- und Innenausbau. Die Gruppe hat rund 100 Beschäftigte.