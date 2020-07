Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen Klietz wieder ohne Flüchtlinge

Das Dörfchen Klietz im Elb-Havel-Winkel hat in den vergangenen Monaten fast die Hälfte an Bewohnern verloren. Die Zahl ging von 1.800 auf knapp 1.000 zurück. Der Grund: Das Land hat nach knapp drei Jahren die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Klietzer Bundeswehrkaserne wieder geschlossen. Seit Mai hat sich das Bild in Klietz damit völlig verändert.

Die Dorfstraße ist wieder fast menschenleer. Manche Einwohner scheinen das ewige Bild der spazierenden Ausländer zwischen Kaserne und Konsum sogar ein wenig zu vermissen. Nach ihrer Meinung gefragt, sagen sie: "Die haben eingekauft wie jeder andere". Zudem habe man gemerkt, dass die alle nett und freundlich sind und froh waren, hier eine Bleibe gefunden zu haben. War es bis vor kurzem noch sehr bunt auf den Straßen, sei es nun wieder ruhiger und weniger los im Ort.

Bürgermeister: "Sie wurden akzeptiert"

In Spitzenzeiten fanden in Klietz mehr als 800 Flüchtlinge aus Syrien, dem Iran und später auch aus Afrika Obdach. Dennoch hält es Bürgermeister Hermann Paschke nicht für angebracht zu fragen, ob jetzt wieder Normalität eingezogen sei. "Wir hatten hier auch Normalität mit den Flüchtlingen", sagt er.

Es war ja nicht so, dass die Leute hier wie Fremdkörper behandelt wurden, sondern die waren ja mit integriert. Hermann Paschke, Bürgermeister von Klietz

Lediglich für die drei Familien, die unmittelbar an der Einrichtung wohnen, sei es lauter gewesen als vorher. Ansonsten sei es für das Dorf ein buntes Bild gewesen: "Sie wurden akzeptiert."

Die Gemeinde hatte wegen der erhöhten Aufwendungen sogar einen Millionenbetrag als Finanzausgleich überwiesen bekommen. Weil das jetzt wegfällt, ist Klietz nun allerdings wieder in die roten Zahlen gerutscht.

Unterkünfte müssen saniert werden

Im September 2015 waren die ersten Flüchtlinge in der Klietzer Bundeswehrkaserne untergekommen, die Soldaten zogen in Zelte. Nun möchte die Truppe die leerstehenden Gebäude wieder nutzen. Allerdings müssen zwei der insgesamt 14 Häuser, die Kasernenkommandant Dirk Hoffmann für die Flüchtlinge abgegeben hatte, abgerissen werden – wegen Feuchtigkeit in den Mauern. Diese Häuser hätten 2013 im Hochwasser gestanden. Intensives Duschen und feuchte Luft hätten dann ihr Übriges getan.



Der Rest der Häuser muss laut Hoffmann nun saniert und repariert werden – wie immer nach einer sehr intensiven Nutzung der Gebäude. Immerhin könne die Bundeswehr schon mal 350 Schlafplätze wieder für ihre Truppe nutzen, die zuletzt in Zelten übernachten musste.

Wir haben gerne bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützt, aber wir sind auch froh, dass wir wieder unseren eigenen Auftrag, nämlich die Ausbildung der Streitkräfte, wahrnehmen können. Oberstleutnant Maik Retzlaff

Damit dürfte auch die Zukunft des Militärstandortes Klietz mit 300 Beschäftigten gesichert sein. Während der zweieinhalb Jahre als Flüchtlingskaserne hatten nicht wenige Klietzer befürchtet, dass die Kaserne dicht gemacht würde. Doch das Militär ist traditionell ein wichtiger Arbeitgeber im Ort und geschätzt.

Neue Erstaufnahmeeinrichtung in Stendal

Künftig werden Flüchtlinge in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung in Stendal untergebracht. Die ehemalige Grenztruppen-Kaserne soll bis zu 1.000 Flüchtlingen Platz bieten. Zunächst sollen aber nur 600 Geflüchtete dort einziehen. Das Land investiert in den Ausbau an Stendals Stadtrand rund 30 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen bis 2020 abgeschlossen sein.