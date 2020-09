Protest, Zeitdruck, Betreiberfrage offen Das letzte Fünkchen Hoffnung für den Erhalt der Klinik in Havelberg

Für die aktuellen Betreiber das Krankenhauses in Havelberg ist klar: Es soll geschlossen werden, ein Seniorenheim wird bereits eingerichtet. Doch parallel läuft noch immer die Arbeit an einer Alternative und die Suche nach einem anderen Betreiber. Zeitdruck erschwert die Arbeit der politisch Verantwortlichen. Die Mitarbeiter gehen weiter beharrlich auf die Straße – mit dem Ziel, die Krankenhausversorgung am Standort zu halten. Noch besteht die letzte Hoffnung, auch wenn sie schwindet.