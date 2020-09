Weiter planen die Johanniter, Mediziner im Landkreis Stendal auszubilden, die dann in der Region bleiben. Für die Ausbildung ist laut Krüssin vorgesehen, einen Stiftungs-Professor für Allgemeinmedizin einzustellen. Dafür planen die Johanniter eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg. In die Stiftungsprofessur und zwei weitere wissenschaftliche Mitarbeiter wollen die Johanniter nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren eine Million Euro investieren.