In Havelberg haben am Donnerstag Mitarbeiter des Krankenhauses erneut für den Erhalt des Klinikstandortes demonstriert. In seiner "Aktiven Mittagspause" zog das Klinikpersonal gemeinsam mit Dutzenden Patienten und Havelbergern ins Stadtzentrum. Der kleine Zug führte vom Krankenhaus am Dom auf die Altstadtinsel.



Auf Transparenten und in Reden forderten die Demonstranten das Land und den Landkreis auf, umgehend die Weichen für eine Rücknahme des Krankenhauses in die öffentliche Hand zu stellen. Die Absicht des KMG-Medizinkonzerns, das Krankenhaus komplett zu schließen, könne nicht hingenommen werden, hieß es.