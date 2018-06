Fischer Gernot Quaschny aus Hohengöhren hat in der Elbe einen zwei Meter langen Wels gefangen. Wie er MDR SACHSEN-ANHALT verriet, wiegt das Tier 49 Kilogramm. Der größte Süßwasserfisch Europas hat sich nach Einschätzung des Experten seit der Wende in der Elbe sehr gut vermehrt: "Jetzt ist er schon fast einer der Hauptfische in der Elbe". Vielmehr stelle der Wels ein Problem dar, da er nicht nur Weißfische fresse, sondern auch die Aale, die jährlich ausgesetzt würden. Der Riesenwels von Hohengöhren soll nun im Hofladen des Fischereibetriebes verkauft werden.