Auf dem Truppenübungsplatz Klietz im Landkreis Stendal ist am Montagmorgen ein Soldat bei einem Unfall mit einem Bundeswehr-Lastwagen ums Leben gekommen. Ein zweiter Insasse des Lkws wurde verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das hat ein Sprecher der Bundeswehr MDR SACHSEN-ANHALT am Abend bestätigt.