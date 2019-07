Mit einer Festveranstaltung ist in Havelberg das 20-jährige Jubiläum des Schüler-Instituts für Technik und angewandte Informatik (SITI) gefeiert worden. Die Schüler tüfteln in Labors am Pestalozzi Gymnasium Havelberg an neuen Ideen. SITI umfasst unter anderem einen Erfinderclub, ein Junggründerzentrum, die erste Schüler-Gießerei in Sachsen-Anhalts sowie sechs Schülerfirmen.