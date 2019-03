Tod auf dem Scheiterhaufen Erinnerung an Justizopfer Grete Minde

Am 22. März 1619 – heute vor 400 Jahren – wurde Grete Minde in Tangermünde brutal hingerichtet. Unter Folter hatte sie zuvor gestanden, die Stadt angezündet zu haben. Daran jedoch gibt es bis heute Zweifel. Anlässlich ihres Todestages erinnert Tangermünde an das Justizopfer.

von Andreas Müller, MDR SACHSEN-ANHALT