Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt Land baut neue Erstaufnahmeeinrichtung in Stendal

Zur Unterbringung von Flüchtlingen will Sachsen-Anhalt in Stendal eine zweite Erstaufnahmeeinrichtung bauen. Das ist das Ergebnis des Kabinettsbeschlusses am Dienstag in Magdeburg, wie das Innenministerium MDR AKTUELL bestätigte. Demnach soll die Einrichtung auf einem alten Bundeswehr-Gelände entstehen. Laut Planung soll sie fast so groß wie die derzeit einzige Erstaufnahmeeinrichtung Sachsen-Anhalts in Halberstadt werden und Platz für 1.000 ankommende Asylbewerber bieten. Der Bau soll im Jahr 2020 fertig sein.